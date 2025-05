Norris (McLaren) vence corrida sprint do GP de Miami de F1; Bortoleto é 15º

"Espero ter um pouco de sorte esta tarde na classificação e amanhã" no Grande Prêmio, acrescentou o australiano.

- Acidentes de Leclerc, Sainz e Alonso -

Incidentes no Miami International Raceway (Flórida) começaram a ocorrer já durante o aquecimento, quando Charles Leclerc (Ferrari) bateu em um muro sob uma chuva torrencial.

O carro sofreu sérios danos na traseira direita e o piloto monegasco ficou fora da corrida.

O início da sprint foi depois adiado devido à enorme quantidade de água no asfalto, o que dificultava a visão dos pilotos.

Depois que a chuva parou, a corrida começou com 34 minutos de atraso, com a pista secando rapidamente, forçando as equipes a trocar pneus no final da corrida.