Napoli vence Lecce (1-0) e se consolida na liderança do Italiano

O Napoli havia assumido a liderança na rodada passada, aproveitando a derrota da Inter diante da Roma e vencendo o Torino (2-0).

O time comandado pelo técnico Antonio Conte só depende de si mesmo para vencer o campeonato e tem um calendário teoricamente favorável, já que vai enfrentar três times da metade de baixo da tabela: Genoa, Parma e Cagliari. Se não tropeçar, o Napoli conquistará o quarto título do campeonato italiano de sua história, dois anos após o terceiro.

Já o Lecce segue numa posição bastante delicada (17º), com apenas um ponto a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Unione Venezia (18º), que na sexta-feira empatou em 1 a 1 com o Torino na partida que abriu esta rodada.

A partida entre Lecce e Napoli também foi marcada por uma interrupção de sete minutos devido a fogos de artifício, sinalizadores e bombas de fumaça atirados no campo pelos torcedores do time da casa, que protestavam contra a decisão da liga italiana de forçar o clube a jogar uma partida contra a Atalanta apenas dois dias após a morte inesperada de um fisioterapeuta do clube.

A partida foi interrompida aos 6 minutos, e o árbitro pediu que os jogadores se reunissem no círculo central enquanto a rede de um dos gols, danificada por um sinalizador, era consertada. Uma vez que tudo foi apagado e a situação foi contornada, o duelo pôde continuar sem outros incidentes.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: