Sabalenka vence Gauff e conquista WTA 1000 de Madri pela 3ª vez

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, se sagrou campeã do WTA 1000 de Madri pela terceira vez neste sábado (3), ao derrotar a americana Coco Gauff (nº 4) na final por 6-3 e 7-6 (7-3).

Sabalenka, de 26 anos, com três títulos de Grand Slam em seu currículo, confirmou sua excelente fase três semanas antes do início do torneio de Roland Garros, na França, onde vai lutar para erguer o troféu pela primeira vez na carreira.

A bielorrussa, campeã em Madri em 2021 e 2023, iguala a tcheca Petra Kvitova como a jogadora mais vitoriosa na capital espanhola.