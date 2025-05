Verstappen (Red Bull) conquista pole position do GP de Miami de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, nos Estados Unidos, neste sábado (3), à frente do britânico Lando Norris (McLaren) e do jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Verstappen, atual tetracampeão mundial, se recuperou de um desempenho frustrante na corrida sprint, na qual terminou em último após sofrer uma sanção.

