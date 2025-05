Zelensky critica tréguas de curta duração propostas por Putin

- Ver as coisas de forma diferente -

O presidente da Ucrânia afirmou, em contrapartida, que seu homólogo americano, Donald Trump, começou a ver as coisas "de forma um pouco diferente" desde que os dois se encontraram no Vaticano na semana passada, por ocasião do funeral do papa Francisco.

Este foi o primeiro encontro entre ambos desde que Trump e seu vice-presidente, JD Vance, repreenderam Zelensky ao vivo na Casa Branca em 28 de fevereiro, acusando-o de ser ingrato e de estar em uma posição de fraqueza em relação aos EUA e à Rússia.

A Casa Branca indicou na segunda-feira que o magnata republicano quer um cessar-fogo "permanente" na Ucrânia, não apenas uma trégua temporária, como a de 8 a 10 de maio, ou a que Putin anunciou anteriormente para o feriado da Páscoa em meados de abril.

Kiev exige um "cessar-fogo total e incondicional" como requisito para qualquer negociação com a Rússia, que lançou sua invasão ao país vizinho em fevereiro de 2022.

Moscou compartilhou a intenção de negociar com a Ucrânia, mas reluta em pedir uma trégua prolongada, dada a vantagem de seu exército na linha de frente.