Bispos filipinos defendem cardeal Tagle após críticas de ONG de luta contra abusos sexuais

A ONG Bishop Accountability, com sede nos EUA, que documenta casos de violência sexual na igreja, questionou esta semana a capacidade de Tagle e do cardeal italiano Pietro Parolin, outro favorito do pré-conclave, de proteger os menores.

Anne Barrett Doyle, co-diretora da organização, apontou em uma coletiva de imprensa fora dos muros do Vaticano que Tagle era arcebispo em Manila durante a "idade das trevas" do abuso sexual.

O novo papa será eleito a partir de quarta-feira em um conclave que reunirá 133 cardeais de todo o mundo na Capela Sistina do Vaticano, após a morte de Francisco em 21 de abril, aos 88 anos de idade.

© Agence France-Presse