Chelsea vence o campeão Liverpool (3-1) e segue na zona da Champions

Matematicamente campeão no último fim de semana, o Liverpool sofreu sua terceira derrota na Premier League da temporada, com uma escalação inicial muito diferente do time titular do técnico Arne Slot, embora tenha contado com astros como Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Alisson Becker.

O goleiro brasileiro foi batido logo aos dois minutos e 47 segundos do apito inicial, por um chute do meia argentino Enzo Fernández, após um passe do português Pedro Neto (3').

No geral, o Liverpool teve a posse de bola, mas as melhores chances foram do Chelsea, como o cruzamento do equatoriano Moisés Caicedo que foi desviado pelo travessão (32'), e o chute de Cole Palmer que acertou a trave (81').

- Indiferentes ao resultado -

A equipe londrina ampliou a vantagem no início do segundo tempo com um gol contra do zagueiro 'red' Jarell Quansah (56').

O capitão holandês Van Dijk, que vacilou no segundo gol, diminuiu com uma cabeçada após um escanteio (85'), antes de um pênalti convertido por Palmer (90'+6) dar tranquilidade ao Stamford Bridge.