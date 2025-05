Polícia brasileira afirma ter frustrado ataque a bomba em show de Lady Gaga no Rio

As autoridades brasileiras informaram neste domingo (4) que impediram um ataque a bomba durante o megashow da cantora americana Lady Gaga no sábado, no Rio de Janeiro.

"A Polícia Civil RJ, em conjunto com o Ministério da Justiça, impediu um ataque a bomba que ocorreria no show da Lady Gaga, em Copacabana", informaram as autoridades no X.

Também indicaram que "o responsável pelo plano" e um adolescente foram detidos.