Juventus sofre para empatar na visita ao Bologna (1-1) e se mantém na zona da Champions

Os 'biancorossi', lanternas com apenas 15 pontos, venceram apenas duas partidas em toda a temporada. Nos últimos três meses, conseguiu apenas dois pontos.

O time passou por duas mudanças de treinador nesta temporada. Alessandro Nesta foi demitido no final de dezembro e substituído por Salvatore Bocchetti, que por sua vez foi dispensado em meados de fevereiro... para a volta de Nesta.

A Atalanta, que consolidou em terceiro lugar e está perto de garantir a vaga na Liga dos Campeões, venceu este dérbi lombardo com dois gols do belga Charles De Ketelaere no primeiro tempo (12' e 23') e gols do nigeriano Ademola Lookman (47') e Marco Brescianini (88').

- Pisa sobe para Serie A -

Outros dois clubes deixarão a Serie A e serão substituídos pelo Sassuolo, que garantiu o acesso há três semanas, e pelo Pisa, que cumpriu a mesma missão neste domingo.

O clube toscano da cidade da famosa torre inclinada perdeu na visita ao Bari (1-0), mas o La Spezia, seu perseguidor mais próximo, também foi derrotado e não conseguirá mais superar a desvantagem de nove pontos nas últimas duas rodadas.