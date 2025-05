Kane, Musiala, Olise, Kompany: os destaques do título do Bayern de Munique

Para a sua "Operação Reconquista" do título da Bundesliga, concluída com sucesso neste domingo (4), o Bayern de Munique contou com os gols de Harry Kane, o talento de Jamal Musiala e o frescor de Michael Olise.

Tudo isso sob o comando de Vincent Kompany, que atingiu o objetivo básico de levar o Bayern de volta ao topo na Alemanha.

. Kane, o 'killer' enfim coroado

Aos 31 anos, o capitão inglês finalmente conseguiu: conquistar seu primeiro título. Apesar de sua brilhante carreira como jogador e seu instinto artilheiro, Kane era motivo de chacota entre os fãs ingleses após não conseguir ganhar um único troféu nem com o Tottenham nem com a seleção dos 'Three Lions'.