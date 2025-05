Lady Gaga incendeia Rio de Janeiro em megashow gratuito

Os participantes tiveram que esperar em uma longa fila para passar pelos pontos de controle da polícia com detectores de metais e ter acesso à praia em um dia de calor intenso.

Idolatrada pela comunidade LGBTQIA+, a cantora de "Bad Romance" estava programada para ser a atração principal do Rock in Rio em 2017, mas teve que cancelar no último minuto por motivos de saúde.

"Mayhem", o oitavo álbum de Lady Gaga, está repleto de sucessos como "Die with a Smile", gravado com Bruno Mars e premiado com um Grammy, o 14º da cantora e atriz.

Mas Alan Jones, um cabeleireiro de Santa Catarina disse que prefere "Born This Way" acima de tudo, que, segundo ele, foi inspiração para uma tatuagem de caveira azul que tem no braço esquerdo.

"Amo essa música. Porque foi quando eu me descobri (...) quando tava me aceitando. E foi a música que fez eu ser o que eu sou hoje", contou ele dias antes de completar 30 anos.

Alguns 'litte monsters' estavam na praia desde a manhã de sábado.