Lewandowski volta aos treinos do Barcelona

Desde então, ele perdeu duas partidas do campeonato espanhol, a final da Copa do Rei, em que o Barcelona venceu o Real Madrid (3-2) no dia 26 de abril, e o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Millão (3-3) em Montjuic.

O Barça disputará a vaga na final da maior competição europeia de clubes na terça-feira, no estádio de San Siro.

