Maior porto dos EUA sabotado pela guerra comercial de Trump

"Muitos varejistas e fabricantes apertaram o botão de pausa, interrompendo todas as remessas da China", disse Seroka.

O gigante asiático é o mais atingido pelas tarifas de Trump, com taxas de até 145% sobre alguns produtos. As vendas de produtos chineses para os EUA no ano passado ultrapassaram 500 bilhões de dólares (quase 3 trilhões de reais), de acordo com Pequim.

E, embora as vendas possam não aumentar este ano, os preços certamente aumentarão.

"De fato, o custo de um produto fabricado na China está agora duas vezes e meia mais caro do que no mês passado", disse Seroka.

No mês passado, Trump anunciou uma série de tarifas separadas contra quase todos os países do mundo com base em uma fórmula que deixou os economistas perplexos.

Alguns dias depois, ele reverteu o curso e deixou uma tarifa geral de 10% contra a maior parte do mundo. Essa sobretaxa, paga pelo importador de um produto, não pelo vendedor, afetará o comércio em todos os Estados Unidos.