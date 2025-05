Míssil disparado do Iêmen cai perto do aeroporto de Tel Aviv

Um míssil atingiu o perímetro do principal aeroporto de Tel Aviv, em Israel, neste domingo (4), ferindo seis pessoas, em um ataque reivindicado pelos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.

O Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, prometeu uma resposta "sete vezes mais forte" e o governo anunciou uma reunião do gabinete de segurança a partir das 16h00 GMT (13h em Brasília).

"Agimos contra eles no passado e agiremos no futuro, mas não posso dar detalhes (...) Não será um único golpe, serão muitos golpes" disse o primeiro-ministro Netanyahu em um vídeo publicado em seu canal do Telegram.