Olympique de Marselha empata com Lille (1-1) mas segue em 2º; Lyon se afasta da Champions

A quarta colocação está com o Nice (57 pontos), que venceu o Reims por 1 a 0 na sexta-feira, enquanto o Lille (5º) está fora da zona da Liga dos Campeões também com 57 pontos, os mesmos do Strasbourg (57, 6º), que venceu o PSG por 2 a 1 no sábado.

No empate no Stade Pierre Mauroy, o OM saiu na frente no início do segundo tempo (57'), por meio do argelino Amine Gouiri, que já havia brilhado na rodada anterior marcando dois gols.

No entanto, um erro de cálculo do goleiro argentino Gerónimo Rulli ao tentar afastar a bola permitiu que o hispano-belga Matías Fernández-Pardo empatasse para o Lille.

Durante a semana, o Marselha ficou hospedado em um hotel no norte de Roma para se preparar para esta partida. Não conseguiu uma vitória como a que teve na partida anterior contra o Brest (4-1), primeira vez em que o técnico Roberto De Zerbi recorreu a essa concentração surpreendente e inusitada na Itália.

"Estou triste porque sofremos um gol idiota hoje", admitiu De Zerbi.

O treinador do Lille, Bruno Genesio, acredita que o gol foi mérito de seus jogadores: "Não há gols de sorte no futebol. Pressionamos bem e fomos recompensados".