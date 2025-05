Oscar Piastri (McLaren) vence GP de Miami de Fórmula 1; Bortoleto abandona

Piastri, que dominou a corrida com mão de ferro desde a volta 14, mantém sua sequência de vitórias após os sucessos de abril no Bahrein e na Arábia Saudita, onde assumiu a liderança do Mundial de Pilotos pela primeira vez em sua carreira.

O australiano de 24 anos agora tem 16 pontos de vantagem sobre Norris e 32 pontos sobre Verstappen.

"Ontem foi um dia complicado, a classificação foi uma das mais difíceis do ano, mas este resultado é impressionante", disse o vencedor.

"Tenho que continuar aprendendo, mas estou muito feliz por sair de Miami na liderança", enfatizou. "Dois anos atrás, éramos a equipe mais lenta, acho que fomos ultrapassados duas vezes. Hoje vencemos a corrida por (mais de) 35 segundos.

- Verstappen fora do pódio -

Como nos anos anteriores, o Autódromo Internacional de Miami teve outro grande público, com figuras esportivas presentes, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, e o jogador do mesmo time, Sergio Busquets.