Polícia Civil afirma ter frustrado ataque a bomba em show de Lady Gaga no Rio

As autoridades brasileiras informaram neste domingo (4) que impediram um ataque a bomba durante o megashow da cantora americana Lady Gaga no sábado, no Rio de Janeiro, e prenderam dois suspeitos envolvidos no atentado frustrado.

Estimativas mostram que dois milhões de pessoas foram à praia de Copacabana para curtir o show da diva americana, sob um impressionante dispositivo de segurança.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse em uma nota que, em conjunto com o Ministério da Justiça, "impediu um ataque a bomba que ocorreria no show da Lady Gaga, em Copacabana".