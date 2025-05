Prefeito supostamente ligado a narcotráfico é preso no México

O prefeito do município de Teuchitlán foi preso por sua provável conexão com uma fazenda onde funcionava um centro de treinamento do narcotráfico no estado mexicano de Jalisco, no oeste do país, informaram as autoridades no sábado (3).

José Murguía Santiago foi capturado como parte das investigações da Procuradoria-geral sobre a provável omissão ou cumplicidade das autoridades com o local, disse à AFP uma fonte federal que pediu para não ser identificada.

Murguía Santiago, do partido de oposição Movimiento Ciudadano, também foi preso no final da tarde de sábado, de acordo com o registro de detenções do governo federal.