Romênia repete eleição presidencial com extrema direita como favorita

O candidato de 38 anos, que promete colocar a Romênia em primeiro lugar, pretende ganhar pelo menos parte dos votos de Georgescu.

"Estamos aqui com apenas uma missão: restaurar a democracia (...) e fazer justiça para a Romênia", disse Simion, que afirmou ser "mais moderado" do que Georgescu.

Ele denunciou a Rússia, mas se opõe ao envio de ajuda militar à Ucrânia, com a qual compartilha uma fronteira, e quer reduzir a ajuda aos refugiados ucranianos.

Apoiador de Donald Trump, aparece frequentemente usando um boné com o famoso slogan do presidente dos Estados Unidos, "Make America Great Again".

Stela Ivan, de 67 anos, espera "de todo o coração" que um presidente de extrema direita traga mudanças para a Romênia, após décadas de dominação pelos mesmos partidos desde o fim do comunismo.

Além de Simion, três outros candidatos parecem ter chances de chegar ao segundo turno em 18 de maio.