Trump diz não saber se deve respeitar Constituição, mas afirma não buscar terceiro mandato como presidente

Na mesma entrevista, o republicano afirmou que não está considerando seriamente se candidatar para um terceiro mandato na Casa Branca.

"Isso não é algo que esteja buscando fazer", disse.

"Estou buscando ter quatro grandes anos e depois entregar o cargo a alguém, idealmente a um grande republicano, um grande republicano que siga adiante", acrescentou.

Trump, que já foi presidente entre 2017 e 2021, fez referência várias vezes à hipótese de um terceiro mandato desde que voltou à Casa Branca em 20 de janeiro.

Até mesmo em sua loja virtual estava sendo oferecido toucas com a inscrição "Trump 2028", o ano das próximas eleições. Uma das contas do mandatário no X divulgou no final de abril uma foto de um dos seus filhos, Eric Trump, usando este gorro.

A Constituição dos EUA foi emendada em 1947 para estabelecer um limite de dois mandatos presidenciais, pouco depois de Franklin Roosevelt morrer perto do início de seu quarto mandato na Casa Branca.