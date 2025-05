Trump diz que deseja ter 'quatro grandes anos'

O presidente recebeu diversas críticas por ter testado repetidamente os limites constitucionais desde que iniciou seu segundo mandato, principalmente devido à sua política de deportação em massa de imigrantes sem documentos, alguns deles sem passar por audiência judicial.

- Economia -

Os primeiros 100 dias do segundo mandato de Trump foram marcados pela instabilidade econômica, devido, principalmente, ao seu plano de impor tarifas radicais à maioria dos países, o que tem como objetivo, segundo ele, proteger a indústria local e fazer as empresas voltarem para o país.

Apesar de a maior economia do mundo ter se contraído no primeiro trimestre, Trump adotou um tom otimista e desafiador na entrevista, ao insistir em que a economia americana é sólida e que "as tarifas vão tornar o país mais rico". "Acho que as partes boas são a economia de Trump e as ruins são a de Biden", acrescentou, referindo-se ao seu antecessor.

mlm/bbk/llu/mr/lb

© Agence France-Presse