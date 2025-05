Unesco anuncia retirada da Nicarágua após jornal de oposição vencer prêmio

No sábado, a Unesco concedeu seu prêmio 'Guillermo Cano' de liberdade de imprensa ao jornal La Prensa por "levar a verdade ao povo da Nicarágua", apesar da "repressão" e do "exílio" de seus jornalistas, nas palavras do júri da premiação.

O governo da Nicarágua classificou a prêmio como "vergonhoso", descrevendo-o como uma "semente diabólica do antipatriotismo nicaraguense".

Em uma carta enviada a Azoulay, que a AFP pôde consultar, o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Valdrack Jaentschke, anunciou sua "decisão soberana e firme" de deixar a organização devido às suas "ações inaceitáveis e inadmissíveis" contra o país.

A Unesco "cumpre plenamente seu papel quando defende a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa em todo o mundo", respondeu sua diretora-geral na declaração.

O La Prensa, fundado em 1926, tem mantido uma postura crítica em relação ao governo de Daniel Ortega, no poder desde 2007 e com sua esposa Rosario Murillo como vice-presidente desde 2017 e "copresidente" desde fevereiro.

Sob pressão das autoridades, o jornal deixou de ser impresso em 2021 e agora é publicado on-line com sua equipe no exílio na Costa Rica, Estados Unidos, México, Espanha e Alemanha.