Votação torna realidade cidade-base espacial dos sonhos de Musk

O sonho do magnata Elon Musk de criar um lar para sua base espacial SpaceX no Texas, no sul dos Estados Unidos, tornou-se realidade no sábado (3), quando eleitores apoiaram de forma esmagadora a cidade de Starbase.

Foram principalmente funcionários da SpaceX, que já residem neste território de 4 km² perto da Baía de Boca Chica, no Condado de Cameron, fronteira com o México, que deram sinal verde para a criação da cidade na qual Musk concentrará seus esforços para conquistar Marte.

Cerca de 500 pessoas já vivem nestes terrenos que em grande parte são de propriedade da empresa ou de seus funcionários, nos arredores de Brownsville, e que estão se estabelecendo ao redor da base, segundo documentos oficiais.