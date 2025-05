O presidente chinês, Xi Jinping, visitará a Rússia de 7 a 10 de maio, anunciou o Kremlin neste domingo (4), e participará ao lado de seu contraparte russo, Vladimir Putin, das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O Kremlin também disse que Xi participará de conversas bilaterais sobre o "desenvolvimento de relações de parceria global" e sobre "problemas atuais na agenda internacional e regional".

As datas da visita de Xi coincidem com as de uma trégua de três dias (8 a 10 de maio) na guerra ucraniana proposta por Putin.