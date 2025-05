A pequena guarda indígena que vigia a floresta amazônica do Peru

"Você está em território caimito. Vai ter problemas conosco", disse ele ao serrador, que se retirou com a ferramenta.

Ancón lidera a guarda indígena de Caimito, uma comunidade de 780 nativos às margens do lago Imiría, na localidade de Masisea.

O que "conservamos não é somente para nós, mas para toda a humanidade", diz ele.

Seu território de quase 4.900 hectares, diz, "está ameaçado".

Primeiro vieram os traficantes de madeira, depois os plantadores de coca, que "envenenam" a água com os produtos químicos com os quais processam a planta da qual extraem a cocaína. E, mais recentemente, os menonitas com seus tratores.

São chamados de "invasores" e "depredadores".