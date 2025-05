Ataques mútuos entre Rússia e Ucrânia deixam ao menos seis mortos

Bombardeios russos no leste da Ucrânia deixaram ao menos três mortos nesta segunda-feira (5), informaram as autoridades de Kiev, e outras três pessoas perderam a vida em ataques com drones ucranianos na região administrativa russa de Kursk, segundo o governador regional.

O Ministério do Interior ucraniano indicou no Telegram que a Rússia bombardeou "desde a manhã" localidades fronteiriças do oblast (região administrativa) de Sumy, no nordeste do país.

"Duas pessoas foram abatidas e três, feridas, incluindo uma criança", afirmou o ministério, que acrescentou na mensagem fotos de edifícios residenciais danificados.