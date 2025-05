Barça, Arsenal, Milan e PSG buscam vaga na final da Champions

Todos os elogios no jogo de ida foram para o jovem espanhol, que, antes de completar 18 anos, pode seguir batendo recordes (como o de jogador mais jovem a disputar uma final de Liga dos Campeões), mas o caminho do Barça nesta edição europeia não se entenderia sem a contribuição de Raphinha, que participou diretamente de 21 gols (12 marcados e nove assistências).

Como referência, a Inter marcou 22 gols em toda a campanha europeia desta temporada.

O papel de ambos será ainda mais determinante diante da provável ausência do artilheiro polonês Robert Lewandowski, lesionado, embora ele tenha sido incluído na lista de relacionados para o duelo de terça-feira (às 16h, horário de Brasília).

A Inter também pode ter uma baixa bastante sentida: o argentino Lautaro Martínez. O capitão e artilheiro dos "nerazzurri" se lesionou em Barcelona e está praticamente descartado para o jogo em Milão.

A campeã italiana, no entanto, mostrou na semana passada que tem recursos para causar problemas ao Barça, principalmente com a mobilidade ofensiva do francês Marcus Thuram e o jogo aéreo do holandês Denzel Dumfries.

O técnico interista Simone Inzaghi espera que o apoio da torcida seja decisivo: "Nossos torcedores sabem que demos o máximo nos momentos difíceis, e sabemos que terça-feira será uma final".