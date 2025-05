Bolsonaro deixa o hospital três semanas após cirurgia

Esse é o primeiro julgamento de um ex-presidente acusado de uma tentativa golpista depois da última ditadura militar (1964-1985).

Bolsonaro saiu do hospital um dia antes da visita a Brasília de David Gamble, coordenador para Sanções do presidente americano, Donald Trump. Segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se instalou temporariamente nos Estados Unidos, Gamble vai se reunir com parlamentares aliados para discutir a atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em nota, a embaixada dos Estados Unidos informou que Gamble terá reuniões com o governo Lula sobre o crime transnacional, e que vai discutir o programa de sanções de Washington contra o terrorismo e o tráfico de drogas.

- Afastado da rua -

A alta médica ocorre também dias antes de uma manifestação convocada pela direita para quarta-feira, em Brasília, a favor de um projeto no Congresso para anistiar os condenados pelo ataque de 2023 às sedes do STF, do Congresso e da Presidência na capital.

Bolsonaro afirmou que tentará participar da manifestação, mas os médicos aconselham que ele fique em casa.