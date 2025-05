'Concurso de batinas': O que o novo papa vestirá?

Estimou que as vestimentas do novo papa seriam "as dos conclaves anteriores".

"Cada vez fazíamos três túnicas e eles usavam apenas uma", disse ele.

Mas Mancinelli, que é alfaiate há 70 anos em sua loja histórica em Borgo Pio, a poucos passos do Vaticano, espera o contrário.

- Uma oferta -

Embora o Vaticano não tenha solicitado que ele fizesse as batinas, ele explicou que tem as habilidades necessárias para isso, tendo trabalhado com sete papas.

"Eu as faço, eu as ofereço, eles não as pediram", esclareceu. "Se você usar minhas coisas, ficarei muito feliz".