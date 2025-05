Conservadores e social-democratas assinam acordo de coalizão de governo na Alemanha

O pacto para os próximos quatro anos estabelece as prioridades do novo Executivo, que enfrentará vários desafios: reativar uma economia em recessão, frear a ascensão do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e apoiar o fortalecimento da defesa europeia.

Merz afirmou que o novo governo está "decidido a fazer com que a Alemanha avance com reformas e investimentos" e também prometeu uma administração cuja "voz seja ouvida na Europa e no mundo".

O vice-chanceler do SPD e ministro da Economia indicado, Lars Klingbeil, disse que a prioridade deve ser fortalecer a economia, que se contraiu nos últimos dois anos.

Merz também prometeu conter a imigração ilegal e deter a ascensão do partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD), que ficou em segundo lugar nas eleições gerais antecipadas de fevereiro.

Na semana passada, os serviços de inteligência nacionais alemães classificaram a AfD como um movimento "extremista de direita", uma atitude que alimentou uma nova disputa com o governo Trump e levou o partido a tomar medidas legais.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, descreveu a AfD, que, assim como Trump, fez campanha contra a imigração, como "o partido mais popular na Alemanha".