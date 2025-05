Dos exames positivos ao retorno às quadras: as datas marcantes do 'caso Sinner'

Livre para competir no US Open, Sinner venceu o torneio de Nova York no início de setembro.

. Setembro de 2024: recurso da AMA

A Agência Mundial Antidoping anunciou em 28 de setembro que estava recorrendo da decisão do ITIA junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

"A Wada acredita que a conclusão de que não houve culpa ou negligência não é correta segundo as regras aplicáveis", explicou a organização em um comunicado, solicitando "um período de suspensão de um a dois anos".

"Decepcionado e surpreso", o número 1 do mundo da ATP permaneceu focado na quadra, vencendo o Masters 1000 de Xangai, o ATP Finals, que encerrou a temporada, e a Copa Davis com a Itália no final daquela temporada.

Ele também teve um ótimo começo na temporada de 2025, vencendo o Aberto da Austrália.