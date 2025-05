Drusos, uma influente minoria do Oriente Médio

A seguir, apresentamos uma visão geral dessa comunidade, que é muito ligada à sua identidade religiosa e social.

- Religião e tradições -

O pensamento druso surgiu no Egito, no início do século XI, como uma seita dentro do xiismo. A corrente dominante do islã segue considerando-a uma corrente esotérica.

Envolta em uma forma de sincretismo, a religião incorpora elementos místicos como a crença na reencarnação.

A comunidade não aceita novos convertidos e não incentiva casamentos fora dela.

O surgimento desta fé foi influenciada por outros conceitos religiosos e filosóficos, em particular os do filósofo grego Platão, segundo uma fonte familiarizada com os rituais drusos.