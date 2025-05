EUA anuncia incentivo de 1.000 dólares para imigrantes que se autodeportarem

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (5) uma "assistência de viagem" e o pagamento de US$ 1.000 (R$ 5.673) para os imigrantes que usarem o aplicativo do governo para "se autodeportarem".

Desde o início do segundo mandato em janeiro, o magnata republicano tomou medidas drásticas para frear a migração e impulsionou uma campanha que incentiva estrangeiros em situação irregular a "se autodeportarem".

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) lançou o aplicativo CBP Home para que comuniquem aos EUA a sua intenção de deixar o país.