Governo Trump exclui Harvard de receber ajudas federais

A secretária de Educação dos Estados Unidos assegurou nesta segunda-feira (5) que Harvard deixará de receber recursos federais, uma decisão que intensifica a batalha da administração do presidente Donald Trump com essa universidade de prestígio, que recorreu aos tribunais contra os cortes.

Há semanas o governo do magnata republicano trava conflitos com Harvard e outras instituições de ensino superior por supostamente tolerarem o antissemitismo em seus campi, o que ameaça seus orçamentos, sua isenção fiscal e as matrículas de estudantes estrangeiros.

Em uma carta enviada ao reitor de Harvard, a secretária de Educação Linda McMahon afirmou que a universidade "já não deveria solicitar subvenções ao governo federal, pois não serão concedidas".