Hollywood consternada com tarifas de Trump sobre filmes produzidos fora dos EUA

"É uma loucura como tantas produções foram para fora por causa da falta de incentivos aqui. Mas, obviamente, o que precisamos são de incentivos, não de tarifas. As tarifas sufocariam o que resta do setor."

Matthew D. Loeb, do sindicato IATSE, que representa cerca de 168 mil trabalhadores dos bastidores do cinema e da televisão na América do Norte, declarou em um comunicado que "os Estados Unidos precisam de uma resposta federal equilibrada para trazer de volta os empregos do setor audiovisual".

"Esperamos mais informações sobre o plano tarifário proposto pela administração, mas mantemos firme nossa convicção de que qualquer política comercial futura não deve prejudicar nossos membros canadenses, nem a indústria como um todo", acrescentou.

O sindicato de atores SAG-AFTRA afirmou que aguarda "os detalhes específicos" da proposta para "avançar no diálogo a fim de alcançar nossos objetivos comuns".

Mais cedo, a Casa Branca disse que nenhuma decisão foi tomada.

"A administração está explorando todas as opções para executar a ordem do presidente Trump", disse o porta-voz Kush Desai em um comunicado.