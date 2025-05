Irã nega ter ajudado huthis do Iêmen em ataque contra aeroporto de Israel

O Irã negou nesta segunda-feira (5) ter apoiado os huthis do Iêmen em sua ofensiva contra Israel, depois que os rebeldes reivindicaram um ataque com mísseis no domingo contra o principal aeroporto internacional do país, perto de Tel Aviv.

"As ações dos iemenitas em apoio ao povo palestino foram uma decisão independente derivada de seu sentimento de solidariedade", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã em um comunicado, que rejeita as ameaças de Israel.

"O Irã ressalta (sua) firme determinação de defender-se", acrescenta o comunicado da diplomacia iraniana, que alerta Israel e Estados Unidos sobre as "consequências" de um eventual ataque.