Mais de 200 narcotraficantes do Clã do Golfo são capturados na Colômbia

Outros 15 narcotraficantes foram mortos em operações de segurança, e foram apreendidas 6,8 toneladas de entorpecentes, 123 armas de fogo e mais de 15 mil munições, informou Cubides.

A ofensiva do Clã do Golfo, de origem paramilitar, deixou 16 policiais e cinco militares mortos desde então, acrescentou o almirante.

"É a resposta desesperada que esses grupos armados dão diante dos golpes contundentes que as forças militares e a polícia vêm desferindo", disse Cubides, referindo-se às operações nos departamentos de Bolívar, Antioquia, Córdoba, Chocó e Magdalena, nas regiões norte e oeste do país.

Considerado o maior cartel do país e o principal produtor de cocaína do mundo, o Clã do Golfo se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia e conta com mais de 7.500 membros.

A Colômbia enfrenta seu pior surto de violência desde a assinatura do acordo de paz com as Farc em 2016, em meio a negociações frustradas entre o governo e as principais organizações ilegais.

As conversações não avançaram com a maior parte do Exército de Libertação Nacional (ELN), com o Clã do Golfo e com o Estado-Maior Central, a maior dissidência das Farc.