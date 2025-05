"Não tenho medo de voltar a jogar", diz Jannik Sinner após suspensão por doping

(...) O mais bonito será voltar a jogar, reencontrar o público. Também sei que haverá pressão, que existem dúvidas e perguntas sobre meu nível de jogo, isso é normal, mas não tenho medo de voltar a jogar."

- "Está tudo encerrado" -

P: Você se considera sortudo por ter sido suspenso apenas por três meses, quando a Agência Mundial Antidoping (Wada) inicialmente queria uma suspensão de um ou dois anos?

R: "Quando você enfrenta a justiça esportiva, sabe que pode dar para os dois lados, tudo ou nada. No meu caso houve um acordo, que era algo que eu não queria no começo e que não foi fácil para mim aceitar, já que sei o que realmente aconteceu, mas às vezes é preciso buscar o melhor possível dentro de uma situação ruim. Foi o que fizemos. Agora está tudo encerrado."

P: Como será reencontrar no circuito tenistas que criticaram seu acordo com a Wada? Ou, ao contrário, houve jogadores que demonstraram apoio?

R: "O ano passado foi muito difícil, eu não podia falar com muita gente sobre o que estava acontecendo. Foi complicado no início do Aberto da Austrália de 2025, foi mentalmente muito difícil pra mim (...).