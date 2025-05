Primeiro-ministro reeleito da Austrália tem conversa 'calorosa' com Trump

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse nesta segunda-feira (5) que teve uma conversa "calorosa" com Donald Trump, pouco depois de sua contundente vitória eleitoral marcada pela desconfiança dos australianos em relação ao presidente dos Estados Unidos.

O esquerdista Albanese venceu com folga as eleições de sábado (3), superando o rival conservador, que foi muito criticado pelas semelhanças políticas com Trump.

"Acabo de ter uma conversa calorosa e positiva com o presidente Donald Trump", declarou Albanese à imprensa.