Quem sucederá Francisco? Conclave define o futuro da Igreja

Os 133 cardeais com menos de 80 anos que podem votar para definir seu sucessor permanecerão isolados a partir do dia 7 de maio na Capela Sistina, sem contato com o mundo exterior até a escolha do novo papa: sem telefones, internet, televisão ou a presença de jornalistas.

Dezenas de milhares de pessoas na praça de São Pedro e milhões pela televisão permanecerão atentas à pequena chaminé instalada no teto do majestoso templo, à espera de notícias.

Fumaça preta significa um conclave sem consenso e que outra votação acontecerá; fumaça branca, "Habemus papam".

"Espero que seja alguém com o espírito de Francisco para os direitos humanos, minorias, LGBT, meio ambiente", disse Valeria Sereni, uma italiana de 30 anos na praça São Pedro, à AFP.

"Rezo para que o novo papa seja uma fonte de unidade na Igreja e acalme as águas após vários anos de desestabilização e ambiguidade", afirmou o padre canadense Justin Pulikunnel.

O Vaticano está finalizando os detalhes da eleição, que remonta à Idade Média, na qual os chamados "príncipes da Igreja" organizarão quatro votações diárias: duas pela manhã e duas pela tarde, exceto no primeiro dia, em que apenas uma votação acontece.