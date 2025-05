Rebeldes huthis do Iêmen relatam bombardeios 'americano-israelenses' contra Hodeida

Os rebeldes huthis do Iêmen reportaram uma onda de bombardeios, nesta segunda-feira (5), na cidade portuária de Hodeida, e os atribuíram a forças israelenses e americanas pelo ataque que os insurgentes realizaram na véspera contra o principal aeroporto de Israel.

"A agressão americano-israelense atinge com seis bombardeios o porto de Hodeida", na costa oeste do Iêmen, noticiou a emissora de televisão Al Masirah, alinhada aos huthis, que também registrou uma "agressão americano-israelense no distrito de Bajil", na mesma província.

bur/ila/hme/es-jvb/mb/mvv/aa