Reino Unido inicia quatro dias de eventos para celebrar 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

Na terça-feira, a rainha Camilla visitará uma instalação na Torre de Londres com quase 30.000 papoulas de cerâmica, um símbolo no Reino Unido das vítimas das guerras.

As comemorações no Reino Unido terminarão na quinta-feira com um minuto nacional de silêncio ao meio-dia (8h00 de Brasília) e um serviço religioso de ação de graças na abadia de Westminster, com a presença da família real, antes de um concerto na Horse Guards Parade em Londres.

As celebrações deste ano têm uma dimensão maior do que em eventos anteriores porque "provavelmente será a última vez que ainda contará com sobreviventes" daquele período, acredita o historiador Robert Hazell, do University College London.

Nas celebrações no restante da Europa, Alemanha, Rússia e França programarão seus atos mais importantes para os dias 8 e 9 de maio.

bd-adm-psr/pb/fp/jc

© Agence France-Presse