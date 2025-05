Romênia enfrenta uma escolha existencial: europeísmo ou soberania trumpista

Um duelo a favor ou contra a trajetória pró-europeia da Romênia. É assim que se espera o segundo turno entre o candidato de extrema direita George Simion e o prefeito centrista de Bucareste, Nicusor Dan, em duas semanas, uma disputa que interessa tanto Bruxelas quanto Washington.

No Canadá e na Austrália, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um dispersor de votos que prejudicou as forças conservadoras, mas na Romênia ele deu asas ao extremista de direita George Simion, um autoproclamado trumpista, que obteve quase 41% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial.

No segundo turno, Simion enfrentará o prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, que obteve quase 21% dos votos.