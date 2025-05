Sean 'Diddy' Combs, o magnata do rap que pode ser condenado à prisão perpétua

Intérprete de sucessos como "I'll Be Missing You", "It's All About The Benjamins" e "Been Around the World" construiu uma imagem de impetuoso e fanfarrão, um grande produtor que também se aventurou em Hollywood, reality shows e na moda, além de se relacionar com Jennifer Lopez.

Por mais de uma década, a partir de 1998, suas luxuosas White Parties foram as estrelas do circuito de festas do show business.

Há dois anos, foi destaque do Met Gala em Manhattan, do qual participava com frequência.

Coincidentemente, o evento de arrecadação de fundos acontecerá nesta segunda-feira, mesmo dia em que os advogados começam a ouvir os possíveis jurados que decidirão seu destino.

