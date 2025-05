Botafogo vence Carabobo no fim (2-1) e segue vivo na Libertadores

O Botafogo, comandado pelo técnico português Renato Paiva, tem agora seis pontos em quatro jogos no Grupo A. Está em segundo, atrás do líder Universidad de Chile, que tem sete, e agora está empatado com o Estudiantes de La Plata, que também tem seis, enquanto o Carabobo é o último colocado na tabela, com dois.

'La U' e Estudiantes vão se enfrentar nesta quarta-feira.

- Botafogo enfim marca gol fora de casa -

O Botafogo não vive seu melhor momento em 2025, depois de um histórico 2024 em que conquistou a Libertadores e o Brasileirão.

E o modesto Carabobo começou promissor em uma tarde chuvosa. Apesar da posse de bola ser brasileira, a equipe venezuelana montava contra-ataques perigosos.

O goleiro John, do Botafogo, se mostrou seguro nos chutes do ponta Edson Tortolero aos 16 minutos e do meio-campista Juan Camilo Pérez aos 21.