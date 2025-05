Canadá começa a se distanciar dos EUA no comércio exterior

O Canadá teve significativamente menos transações comerciais com os Estados Unidos em março, mas compensou com outros países, no início de uma guerra comercial entre os vizinhos, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (6).

Os novos números surgem no momento em que o primeiro-ministro, Mark Carney, se reúne com o presidente Donald Trump em Washington para discutir os tensos laços comerciais e de segurança entre os aliados de longa data.

Os Estados Unidos impuseram tarifas abrangentes sobre as importações de produtos canadenses no início de março, antes de anunciar diversas reduções e isenções, enquanto o Canadá respondeu com medidas de retaliação.