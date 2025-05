CAS confirma exclusão do León do Mundial de Clubes

O mexicano Club León e seu astro James Rodríguez foram excluídos do Mundial de Clubes da Fifa depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou sua decisão nesta terça-feira (6), rejeitando vários recursos.

A entidade sediada em Lausanne, na Suíça, rejeitou os recursos apresentados pelo León, o Pachuca (também do México) e do Alajuelense da Costa Rica em um caso baseado no fato de que ambos os times mexicanos têm um proprietário comum, o Grupo Pachuca.

O regulamento da Fifa, órgão máximo do futebol mundial, proíbe que dois times com o mesmo dono participem da mesma competição, como teria sido o caso entre León e Pachuca no Mundial de Clubes.