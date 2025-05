Cerca de 30 manifestantes são presos em protesto pró-palestinos em universidade dos EUA

Os envolvidos "criaram um ambiente perigoso dentro e ao redor do edifício ocupado", afirmou o centro universitário em um comunicado.

"Indivíduos com os rostos praticamente cobertos bloquearam o acesso a duas ruas do lado de fora do edifício, bloquearam as entradas e saídas do prédio e atearam fogo em duas caçambas de lixo em uma rua externa", acrescentou.

A polícia desocupou o edifício por volta das 23h00 locais (3h em Brasília).

Os detidos são suspeitos de invasão, destruição de propriedade, desobediência e conspiração criminosa, de acordo com a universidade.

Um porta-voz do Super, Oliver Marchant, disse à ABC News que todas as pessoas que entraram no prédio foram presas.

A universidade indicou que uma organização estudantil havia sido suspensa e condenou suas ações como "antissemitas", sem especificar qual grupo.