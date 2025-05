Conservador Merz eleito chefe de Governo da Alemanha na segunda votação do Parlamento

O conservador Friedrich Merz foi eleito chefe do Governo alemão no segundo turno da votação no Parlamento nesta terça-feira (6), depois de não ter vencido a eleição na primeira tentativa, anunciou a presidente do Bundestag, Julia Klöckner.

Merz, que liderou os resultados das eleições legislativas no final de fevereiro, foi eleito por maioria absoluta no segundo turno, com 325 votos de um total de 630 deputados.

