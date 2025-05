Conservador Merz não consegue ser eleito chanceler na primeira votação

Mas, para surpresa de todos, ele ficou abaixo do número necessário na primeira votação, algo inédito na história da República Federal da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

Merz foi o vencedor das eleições legislativas de 23 de fevereiro e é visto com esperança em uma Europa desorientada pela política diplomática do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Mesmo antes de ser nomeado, Merz já enfrenta a irritação de uma parte de seu eleitorado conservador, por flexibilizar recentemente as rígidas normas de endividamento para conseguir financiar o rearmamento e a modernização das infraestruturas do país.

O líder conservador conseguiu modificar as normas com uma manobra hábil no final de março, apoiado pelos integrantes da legislatura anterior, para evitar ser bloqueado no novo Bundestag pela extrema direita e pela esquerda radical.

No plano interno, Merz deseja contra-atacar a AfD com uma política rigorosa na questão migratória.

No novo Bundestag, conservadores e social-democratas somam 328 cadeiras. O líder da CDU precisou de 18 votos entre os apoios esperados nas fileiras deste partido e do SPD, que na segunda-feira assinaram o acordo para o governo de coalizão.